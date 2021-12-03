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Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası

03.12.2021 10:03

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası Elazığ'da geçtiğimiz yıl silahlı kavgaya karışan zanlı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz yıl silahlı kavgaya karışan zanlı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 27 Mayıs 2020'de Elazığ Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana gelmişti. Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Volkan Erulaş ile Hamit Erulaş, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç. ile karşılaşması sonucu silahlı kavga çıkmış, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hamit ve Volkan Erulaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, davanın ara kararında Hamit Erulaş beraat ederken Volkan Erulaş'ın tutukluluğuna devam edilmişti.

Davanın karar duruşması Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Volkan Erulaş, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Son savunması istenen Volkan Erulaş, "Olay günü ben bunları kasıtlı olarak öldürmek istemedim. Savunmalarımı tekrar ederim. Biz öyle insanlar değiliz. Olayların böyle sonuçlanmasını istemezdim. Önce maktul ateş etti ben de babamları korumak için ateş ettim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim başka hiç bir çarem yoktu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından söz hakkı verilen Hamit Erulaş, "Karşı taraf bize saldırı amaçlı geldi silahlı saldırının ardından oğlum karşılık verdi silahların mermileri bitene kadar sıktılar diyorlar ama bunlar mahkeme heyetine delil olarak sunulmuştur, öyle bir şey yoktur. Oğlum zorunluluk altında kalarak hareket etmiştir, taktir yüce mahkemenindir" diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 10 yıl hapis cezasına hükmetti.

Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası

Tragger, Mahkeme, Elazığ, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Elazığ'da silahlı kavgaya karışan zanlıya 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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