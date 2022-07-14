Kaza, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi girdiği ters yönde karşıdan gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Elazığ'da ters yöne giren iş makinesi otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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