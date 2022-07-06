Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

06.07.2022 01:23
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EA 660 ile 23 AV 657 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Ordu'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı Ordu'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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