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Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

13.02.2022 14:04
Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yazıkonak- Yurtbaşı belde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AJ 698 plakalı otomobil ile 23 DR 891 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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Yazıkonak, Yurtbaşı, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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