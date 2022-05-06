Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

06.05.2022 11:39

Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Kalkankaya Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KC 7651 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur ve dolu yağışından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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