Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

02.03.2022 09:29
Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı

Son dakika haberi: ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Ekipler, yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramalarda sürücünün çantasında 3 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.Gümüşkavak Mahallesi'nde ise jandarmanın şüphe üzerine durdurup arama yaptığı araçta, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 'payp' diye tabir edilen 2 cam düzenek ile 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alanın 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Elazığ'da uyuşturucu operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika


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