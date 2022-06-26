Bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapan ekiplerce 1077 sentetik hap ele geçirildi, F.D. (26), K.G. (23), M.C.B. (22) ve K.N. (20) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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