Uyuşturucuyla ilgili M.B, Z.Ç. ve İ.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

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