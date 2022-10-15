Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı - Son Dakika
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Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı

15.10.2022 09:04

Elazığ'da arkadaşı olduğu kadını işkence edip öldürdükten sonra cesedi yol kenarında bulunan çöp toplama merkezi yakınına atan zanlı ve yardım ettiği belirlenen bir kişi daha Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yakalandı.

Dün gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Elazığ'da vahşet: Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı

4 SAATTE ÇÖZDÜLER

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kısa sürede olay yerine gelen JASAT ekipleri, yol güzergahında yapılan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından harekete geçti. Kente giriş ve çıkış noktalarını kapatan ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Ö.D. ve N.Ü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan dönme tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da vahşet: Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı

BAGAJDA TAŞIYIP ÇÖPE ATMIŞLAR

Edinilen bilgilere göre, talihsiz kadının cansız bedeni aracın bagajına alınıp daha sonra Sarıçubuk köyü mevkiinde çöp toplama merkezi yakınına bırakıldığı öğrenildi. Evine düzenlenen operasyonlar yakalanan N.Ü, Hüsniye Keskintaş'ı aralarında çıkan tartışma sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.D. ve N.Ü. jandarmadaki işlemlerinin arından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan N.Ü. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da vahşet: Kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezinin yanına attı
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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı - Son Dakika
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