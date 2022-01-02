Son dakika gündem: ELAZIĞ'DA YAPIMI DEVAM EDEN STADYUMDA YANGIN - Son Dakika

ELAZIĞ'da inşaatı devam eden Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Sürsürü Mahallesi'nde yapımı süren Atatürk Stadyumu'nda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi. Soğutma çalışması sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.