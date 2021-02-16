Son dakika haberi! Elazığ'daki terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'da terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla HDP'nin İlçe Başkanı V.S. ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, V.S. ile birlikte 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ