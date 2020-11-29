Ağıldan kaçan 102 koyun bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kayıp 102 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı beldesinde hayvancılıkla uğraşan E.D, sabah ağıla baktığında hayvanlarının olmadığını görünce durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Ekipler, hayvanların hem çalınma hem de kaybolma durumu karşı çevrede drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Yapılan 8 saatlik aramanın sonucunda kayıp 102 koyun, ağıldan 10 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutluluk duyan E.D, jandarmaya teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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