Ağıldan kaçan 102 koyun bulundu - Son Dakika

Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutluluk duyan E.D, jandarmaya teşekkür etti.

Ekipler, hayvanların hem çalınma hem de kaybolma durumu karşı çevrede drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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