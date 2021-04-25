Son dakika haberi! Elazığ'ın yöresel lezzeti badem şekeri ramazanda damakları tatlandırıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Elazığ'ın yöresel lezzeti badem şekeri ramazanda damakları tatlandırıyor

25.04.2021 11:05
Son dakika haberi! Elazığ'ın yöresel lezzeti badem şekeri ramazanda damakları tatlandırıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da pancar şekerinden yapılan şerbetinin, kavrulmuş yerli bademle buluşturulmasıyla üretilen badem şekeri, ramazanda yoğun talep görüyor.

Elazığ'da pancar şekerinden yapılan şerbetinin, kavrulmuş yerli bademle buluşturulmasıyla üretilen badem şekeri, ramazanda yoğun talep görüyor.

Yöre halkının geleneksel olarak özellikle ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artıyor.

Yöresel ürün ustalarının, işletmelerin önüne kurulan bakır kazanlarda yoğun emekle üretimini gerçekleştirdiği badem şekerinin yapımında, daha lezzetli olması için şeker pancarından üretilen toz şeker ile yerli badem tercih ediliyor.

Badem şekeri üretimi için öncelikle iri boyutlu yerli bademler kavrulmaya bırakılıyor ve şeker pancarından üretilen toz şeker kazanda eritilerek şerbet haline getiriliyor.

Kavrulan bademler döner kazanlara aktarılıyor ve hazırlanan şerbet birkaç dakika arayla bademlerin üzerine belirli miktarda dökülüyor. Daha sonra sıcak hava üflenmek suretiyle bademler şekerle kaplanıyor.

Birkaç defa bu işlemin tekrarlanıyor ve kavrulmuş bademlerin ince tabaka halinde şekerle kaplanarak beyaza bürünmesiyle elde edilen badem şekerleri, tadı, aroması ve gevrekliğiyle beğeni topluyor.

Yapımı 3 saat sürüyor

Yöresel ürün imalatçısı Şükrü Turan, AA muhabirine, badem şekerinin asırlardır süre gelen gelenekle daha çok ramazan aylarında tüketildiğini belirtti.

Bu yönüyle badem şekerinin, ramazan ayıyla adeta özdeşleştiğini ifade eden Turan, "Orucun vermiş olduğu bir şeker özleminden dolayı ramazan ayında badem şekeri tüketimi yükseliyor. Ramazan ayında badem şekeri satışlarımız 5-6 kat artıyor." dedi.

Turan, üretimlerinin yüzde 60'ını Elazığlı tüketiciye sunduklarını, kalanını ise gelen siparişler doğrultusunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere gönderdiklerini dile getirdi.

Badem şekeri ustası Erkan Süslü ise kentte 28 yıldır bu mesleği yaptığını, yaklaşık 3 saat süren el emeğinin sonunda hazırlanan badem şekerine ramazan ayında artan taleple iş yüklerinin arttığını kaydetti.

Her ustanın elinden çıkan badem şekerinin lezzetinin ve gevrekliğinin aynı olmadığını aktaran Süslü, "İyi bir badem şekerinde öncelikle, aroması için yerli badem ve toz şeker kullanılması gerekiyor. Üzerindeki şeker tabakasının gayet ince ve gevrek olması lazım. Bu gevrekliğin de usta eliyle verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Tüketici Naim Doğan da Elazığ denilince akla gelen ilk lezzetlerden birinin badem şekeri olduğunu aktardı.

Doğan, "Senenin 12 ayı tüketilen güzel ve lezzetli bir damak tadıdır. Özellikle çayımızı yudumlarken yanında badem şekeri, olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

Buğra Demirel de badem şekerini tadıyla ve aromasıyla çok beğendiğini, herkese badem şekerini önerdiğini dile getirdi.

Ramazan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Elazığ'ın yöresel lezzeti badem şekeri ramazanda damakları tatlandırıyor - Son Dakika


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