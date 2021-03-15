Son dakika haberi... Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başlayan Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, bölgede önemli bir eksiği de gidermiş olacak.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saffet Özdemir, yaptığı açıklamada merkezin, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi solunuma bağlı gelişen bir çok hastalığın tedavisinde kolaylık sağladığını belirtti.

Merkezdeki temel amaçlarının hastadaki nefes darlığından kaynaklanan hareketsizlik, anksiyete, kondisyon bozukluğu, depresyon ve en sonunda sosyal izolasyona kadar gidebilen kısır döngüyü kırabilmek olduğunun altını çizen Özdemir şöyle konuştu:

"Tedaviye uyumu engelleyen psikiyatrik hastalıklar, ağır davranış bozuklukları, akut ya da stabil olmayan kalp damar sistemi hastalıkları, periferik arter hastalıkları ve ciddi eklem hasarında bu hastalıklar dışında yaşam kalitesini azaltan her türlü solunumsal hastalıkta pulmoner rehabilitasyon uygulanabilir. Başta KOAH olmak üzere astım, bronşektazi, kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalığı, göğüs duvarı deformiteleri, nöromüsküler hastalıklarının tedavileri ünitemizde başlamıştır."

Kovid-19 hastalığı geçirenlerin eski fonksiyonel durumuna kavuşması için pulmoner rehabilitasyon almaları gerektiğini ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:

"Kovid-19 geçiren hastalarda primer olarak akciğer tutulumu olmakla beraber kalp ve beyin gibi hayati organ tutulumları olmaktan dolayı uzun süre yoğun bakımda yatmaya bağlı hareketsizlikten kaynaklı kas kuvvetinde kaybı, yürüme denge koordinasyonunda bozulma akciğer ve kalp kapasitesinde ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle Kovid-19 hastalığı geçiren hastaların tekrardan eski fonksiyonel durumunu kazanabilmeleri için mutlaka pulmoner rehabilitasyon almaları gerekmektedir."

Tedavi almaya başlayan hasta 26 yaşındaki Şahin Demirci, "Bu hastalığım 6 yıldır var. Akciğerimde balgam toplanıyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde tedavi sürecim oldu. Hastalığım, balgam çoğalınca akciğer ve kanımda enfeksiyon kapıyorum, bunun devamında ateşim çıkıyor. Artık tedavime burada devam edebileceğim." diye konuştu.