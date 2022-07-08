Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

08.07.2022 19:25
Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Sabah erken saatlerde Tavşanlı ilçesi Köprücek köyünde bir kuşun elektrik direğine çarpması sonucunda kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Yangın arazideki otları da tutuşturdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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