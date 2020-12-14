Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.
Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.
Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.
Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.
- Kaynak: AA
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