Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.

Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.

Son Dakika › Güncel › Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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