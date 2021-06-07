Ordu'nun Altınordu ilçesinde elektrik direğinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Tamaltı Sokak'ta komşusunun elektrik arızasını kendi imkanlarıyla gidermek için 7 metrelik direğe çıkan Fatih Şenyurt (43), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Şenyurt'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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