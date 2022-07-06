Son Dakika | Elektrik tellerine çarpan kuş yangına sebep oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Elektrik tellerine çarpan kuş yangına sebep oldu

06.07.2022 14:56

Son dakika haberi: Elektrik tellerine çarpan kuş yangına sebep oldu Tarım aletleri, patoz ve ilaç makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elektrik tellerine çarpan kuş yangına sebep oldu

Tarım aletleri, patoz ve ilaç makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevler mezarlıktaki çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı

Yangın itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Mezarlığın yanındaki merada bulunan kuru ot ve çalılıkların tutuşması sebebiyle gökyüzünü kara dumanlarla kaplandı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürülen yangından geriye adeta kömürleşen kuş kaldı

Olay Ilıca Mahallesi Makıf mevkii olarak adlandırılan köy merasında yaşandı. Trafonun hemen üzerindeki elektrik tellerine çanpan kuş sebebiyle çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yangının çıkmasıyla birlikte mahalle sakinleri kovalarla su doldurup yangına müdahale ederken, bazı vatandaşların da ellerinde ağaç dallarıyla müdahalede bulunduğu gözlendi. Yangının meydana geldiği yerde kuru ot ve dalların yanında tarım makineleri ve kamyon lastiğinin bulunması alevlerin bir anda parlamasına ve gökyüzünün kara dumanlarla kaplanmasına neden oldu.

Muhtemel facia önlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı itfaiye ve Orman İşletmesi arazözlerinin gelerek yangının önünü kesmesi sayesinde yangın yolun karşısında bulunan Ilıca Mezarlığına ulaşmadan söndürüldü. Yangının tamamen çam ağaçlarıyla kaplı Ilıca Mezarlığına sıçramaması yangının büyümesini engelledi.

Yangının söndürülerek soğutma çalışması yapılmasının ardından boş arazide bulunan Remzi Kösten isimli vatandaşa ait tarım aletleri patoz ve ilaç makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte ateş sıçradığını, kurumuş ot ve çalıların birden tutuştuğunu anlattı.

Trafoya çarpan kuş neden olmuş

Öte yandan, itfaiye görevlileri ve diğer yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, yangının elektrik tellerine kuş çarpması ve çarpma sırasında çıkan kıvılcımlar sonucu meydana geldiği belirtilirken çarpan kuşun yanarak kömüre dönüştüğü görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elektrik tellerine çarpan kuş yangına sebep oldu - Son Dakika

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