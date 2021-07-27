Son dakika haberi! Elektrik tellerine takılan güvercin yangına neden oldu - Son Dakika

Adıyaman'da, elektrik tellerine takılarak telef olan güvercin yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler mahallesi Eğriçay Parkı yakınlarında elektrik tellerine çarpan güvercin akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılarak telef olan ve daha sonra alev alan güvercin yerde bulunan kuru otların arasına düştü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın söndürüldü. - ADIYAMAN