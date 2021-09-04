Son dakika haberi: Elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Tunahan T. (13) yönetimindeki elektrikli bisiklet, caddeden Vahit Sokak'a manevra yapan Nedim İ. (42) yönetimindeki 16 PA 816 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Tunahan T. ile arkasındaki arkadaşı Caner Can D. (16) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.