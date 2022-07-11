Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir ayda 6 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından harekete geçti. Söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde 30 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 60 saatlik kayıt izleyen ekipler, hırsızlığı yapanın 'gasp, yağma, kapkaç' suçlarından 34 ayrı kaydı bulunan Mustafa G.'nin olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Seyhan ilçesi'nin Obalar Caddesi'nde hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mustafa G.'nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için çaldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Elektrikli bisikletleri çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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