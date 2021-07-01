Son dakika haber: Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı - Son Dakika

Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkartıldı. Çakal'ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sultangazi'de eski maden ocağındaki uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı.

(İHA)