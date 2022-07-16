Son dakika haberi | Elif'in hayatını kaybettiği kaza, kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Elif'in hayatını kaybettiği kaza, kamerada

16.07.2022 23:13

Son dakika haberi: ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Elif Şahin'in (17) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Elif Şahin'in (17) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Çubuk'ta önceki gün arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönen Sude Nur Köse ile Elif Şahin, eve dönmek için Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda yolun karşısındaki otobüse koştu. Bu sırada C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobil Köse ve Şahin'e çarptı. Yaralanan Elif Şahin ve Sude Nur Köse, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Elif Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Köse'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Arkadaki aracın kamerasına yansıyan görüntüde C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmek isteyen Şahin ve Köse'ye çarptığı görüldü. Sürücü C.K.'nın kazanın ardından durup araçtan inmesi de görüntüde yer aldı.

Öte yandan kazadan sonra gözaltına alınan sürücü C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HABER: Ferhat EKİNCİANKARA, (DHA)-

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Elif'in hayatını kaybettiği kaza, kamerada - Son Dakika

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