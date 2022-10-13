Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı

13.10.2022 15:52
Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, arkadaşından emanet aldığı ancak evrak eksikliği nedeniyle yediemin otoparkına çekilen kamyoneti çalan zanlı tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, arkadaşından emanet aldığı ancak evrak eksikliği nedeniyle yediemin otoparkına çekilen kamyoneti çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşından emanet aldığı kamyonetle yola çıkan Ahmet K, ilçede trafik uygulaması yapan polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin kontrolünü yaptığı 17 ADL 773 plakalı kamyonetin, sigortasının eksik olduğunun belirlenmesi üzerine yediemin otoparkına çekilmesine karar verildi. Bunun üzerine araç çekici yardımıyla otoparka gönderildi.

Sahibinin, emanet verdiği kamyoneti istemesi üzerine aracı otoparktan çalmaya karar veren Ahmet K, tel örgüleri aşıp otoparkın kapısını kırmaya çalıştı. Buradaki bir traktörün yardımıyla kapıyı kırıp aracı çıkaran Ahmet K, bu sırada güvenlik kameralarını fark edince kayıt cihazını da çaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen otopark sahipleri ve polis ekipleri kamyonetin çalındığını fark etti. Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, kamyoneti 50 metre mesafede bir elma bahçesinde çamura batmış halde buldu. Araçta yapılan incelemede güvenlik kameralarına ait kayıt cihazı da bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bayramiç, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Emanet aldığı kamyoneti yediemin otoparkından çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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