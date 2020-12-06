Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak

Embraer Ticari Havacılık CEO'su Arjan Meijer, bölgesel uçuşların ekonomik iyileşmeye öncülük edebileceğini belirtti ve pandeminin küçük uçaklara dönüşü hızlandıracağını vurguladı.

Meijer ayrıca salgınla yaygınlaşan sanal toplantıların, salgın sonrası da alışkanlık olabileceğini ve iş uçuşlarının azaltabileceğini vurgulayarak, bu sonucun kendileri gibi daha küçük uçak üreten üreticilerin ürünlerine talebi arttıracağı öngörüsünde bulundu.