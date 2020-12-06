Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak - Son Dakika

Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak

06.12.2020 15:24
Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Embraer Ticari Havacılık CEO'su Arjan Meijer, bölgesel uçuşların ekonomik iyileşmeye öncülük edebileceğini belirtti ve pandeminin küçük uçaklara dönüşü hızlandıracağını vurguladı.

Embraer Ticari Havacılık CEO'su Arjan Meijer, bölgesel uçuşların ekonomik iyileşmeye öncülük edebileceğini belirtti ve pandeminin küçük uçaklara dönüşü hızlandıracağını vurguladı.

Meijer ayrıca salgınla yaygınlaşan sanal toplantıların, salgın sonrası da alışkanlık olabileceğini ve iş uçuşlarının azaltabileceğini vurgulayarak, bu sonucun kendileri gibi daha küçük uçak üreten üreticilerin ürünlerine talebi arttıracağı öngörüsünde bulundu.

"Ticari Uçaklar Sivil Havacılık Ekonomilerini Nasıl İyileştirir" başlıklı webinar bu yıl online yapılan Eurasia Show 2020'de Embraer'in Ticari Havacılık CEO'su sektörün geleceğinin küçük, daha uzun menzilli ve daha az maliyetli uçaklara döndüğünü söyledi.Sivil havacılık, savunma ve havacılık sektörlerinin her kademesinden önde gelen firmaları bir araya getiren Türkiye'nin önde gelen bölgesel havacılık fuarı organizasyonu Eurasia Airshow 2020'de yerli ve yabancı toplam 343 firma katıldı. Fuarının son gününde "Ticari Uçaklar Sivil Havacılık Ekonomilerini Nasıl İyileştirir" başlıklı webinara dünyanın önemli uçak üreticilerinden Embraer'in Ticari Havacılıktan sorumlu CEO'su Arjan Meijer katıldı. Uçuş ağlarının dönüşeceğini ve kısa mesafeler için kullanılan uçakların daha uzun uçuşlar için de kullanılmaya başlanacağını öngören Meijer, "Tüm dünyada bölgesel uçuşların ekonomik iyileşmeye öncülük edebileceğini görüyoruz. Açıkçası, havayolları esnekliğe sahip ise, daha düşük bir talebe uygun şekilde ağlarını ve sıklığını yeniden düzenleyecekler. Yeniden inşa, küçük uçaklara sahip olanları öne çıkaracak. Önümüzdeki yıllarda, ağlarını yeniden inşa etmeleri gereken ve trafik akışının nereye gelip gittiğini görmeleri gereken havayollarından daha fazla risk perspektifi göreceğiz" diye ekledi.Yolcuların yazın yeniden uçmaya başladığını hatırlatan Meijer, karantina zorunluluğu gibi koşullar kalktığında, aşı piyasaya çıktığında, uçuşlara talebin yine artacağını ve yolcu güveninin geri geleceğini söyledi.Covid19 salgını öncesi endüstrinin patlama yaşadığını, temelde çok sağlıklı olduğunu ancak her şeyin bir anda durmak zorunda kaldığının altını çizen Meijer, "Biz şuna çok odaklandık: Uçmanın güvenli olduğunu anlatmaya, uçaklarda sistemlerimiz var ve havayı temizlemek için filtrelerimiz var. Bununla birlikte, güvenli bir ortam için yüz maskeleri var ki bu ekstra bir bariyer. Biz bu güveni sağlamak için çok şey yapıyoruz ve bu krizden nasıl çıkacağımızı çalışıyoruz. Bu nedenle umutluyum" dedi. (Fotoğraflı)


Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak

Havacılık, Sivil, Uçak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Embraer CEO: Pandemi küçük uçaklara dönüşü hızlandıracak - Son Dakika Ekonomi


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