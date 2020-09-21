Son dakika haberi... Emekli diş hekimi, koronavirüsten öldü - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, emekli diş hekimi İrfan Yaylalı (84), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Emekli diş hekimi İrfan Yaylalı, kuru öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetleriyle Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Sağlık durumu kötüleşen ve Covid-19 testi pozitif çıkan Yaylalı, tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası Yaylalı, 20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İrfan Yaylalı'nın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.