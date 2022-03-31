Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı

31.03.2022 16:53

Son dakika haberi... Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı Tır şoförü sanık Cengiz A.

Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı

Tır şoförü sanık Cengiz A.:

"Dorseye çarpan aracın gelişini görmedim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir-Ankara karayolunda meydana gelen ve emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik'in hayatını kaybettiği trafik kazası davasının ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu tır şoförünün tahliyesine karar verdi.

Kaza, geçen yıl Ekim ayında Eskişehir-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde meydana gelmişti. Kütahya'da 3 yıl görev yaptığı öğrenilen emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik idaresindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz A. yönetimindeki 06 DS 5256 çekici plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Hasan Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Cengiz A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü Cengiz A. hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Cengiz A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğra Çevik'in yakınları ise duruşmaya katılmadı.

"Dorseye çarpan aracın gelişini görmedim"

Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Cengiz A., suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Cengiz A. savunmasında şu ifadelere yer verdi.

"Ben 21 yıldır şoförlük yaparım, tır şoförüyüm. Olay tarihinde Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e kullandığım 06 DS 5256 plakalı çekici ve buna bağlı 46 PA 628 plakalı dorse ile geliyordum. Ben navigasyon yardımı ile seyir halindeydim. Bir tali yola geldim. Oradan Eskişehir yoluna girecektim. İlk başta durdum, sol tarafıma baktım araç yoktu. Bana göre sol taraftan 3 araç benim geçmemi beklediler. Yola girmek için hareket ettim ve o esnada bir ses duydum. Dorseye çarpan aracın gelişini görmedim. Yol müsait olduğu için ben geçiş yapmak istiyordum, o esnada sesi duydum. Aracımdan indiğimde Eskişehir' den Ankara'ya doğru giden bir aracın dorseme çarptığını gördüm. Araç içerisinde 2 kişi vardı, 112 ve 155'i aradım. Bu olayda benim bir kusurumun olmadığını düşünüyorum."

Tır şoförünün tahliyesine karar verildi

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, kaza alanında keşif yapılmasına ve tutuklu sanık Cengiz A.'ya yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı
Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı
Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı

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Ahmet Buğra, Hasan Çevik, Eskişehir, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Emekli Emniyet Müdürü ile oğlunun hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşmasında tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika
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