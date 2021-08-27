Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan emekli gemi kaptanı Refik Çubuk, yarısı su altında kalan eve girerek felçli eşini kurtardı.

İlçeye bağlı Özlüce köyünde, 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde çok sayıda ev zarar gördü.

Çubuk'un evi de sel nedeniyle kullanılmaz duruma geldi. Sel sırasında dışarıda olan 62 yaşındaki Çubuk, giriş katı tamamen su altında kalan evin ikinci kat balkonundan kapıyı kırarak eve girdi.

Tavanına kadar suyla dolan 1. kata inen Çubuk, verdiği mücadeleyle 1,5 yıldır yaşamını yatağa bağımlı sürdüren eşini kurtarmayı başardı.

Refik Çubuk, AA muhabirine, sel günü eşine kahvaltısını yaptırıp işleri için ilçe merkezine gittiğini söyledi.

İşlerini halledip köye döndüğünü belirten Çubuk, arabasını evin önüne park ettiği sırada bir uğultu duyduğunu, baktığında selin geldiğini gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine evin önündeki kulübenin üzerine çıktığını dile getiren Çubuk, şöyle devam etti:

"Bu sırada su balkonun hizasına çıkmıştı. 'Eyvah eşim boğuldu.' dedim, alt katta yatıyordu. Kendimi üst kata attım ama nasıl attım, şimdi deniyorum atlayamıyorum. Balkonun kapısını kırdım, içeriye girdim. Baktım tavanda 30-40 santimetre boşluk var. ya ölüsünü ya dirisini diyerek can havliyle suya daldım, kapıya kadar gittim. Suya yine daldım. Odanın diğer tarafına geçtim. 'Azime, ben geldim, neredesin?' dedim. 'Buradayım Refik, gel beni al.' dedi ama odanın içi zindan karanlık. Eşimin sesini duyunca bana dünyalar verilmiş gibi oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum. Sese gittim, eşimi alıp üst kata çıkardım. Allah bir daha böyle acılar göstermesin."

Odanın yüksekliğinin 2,90 metre civarında olduğuna işaret eden Çubuk, "Suyun basıncıyla çelik kapıyı patlatıyor. Demir kapılar da içeriye bükülüyor. Odada ve evin içinde suyun yüksekliği belli oluyor. Evin içindeki su 2,60 metre civarındaydı." dedi.

Çubuk, gemilerde kaptanlık yapmasının faydasını gördüğünü vurgulayarak, "Arkadaşlara, denize düştüğünde insanlar nasıl kurtarılır, diye ders veriyordum. Bir gün de benim başıma geleceği hiç aklımın ucuna gelmezdi. Allah'ın bana verdiği cesaretle eşimi kurtardım." diye konuştu.

Eve 1-2 dakika daha geç kalması halinde eşini kurtaramayacağını anlatan Çubuk, "Eşim 90 kilo, onu nasıl çıkardım hiç hatırlamıyorum. Evin üst katında 4 saat kadar kurtarılmayı bekledik. Kepçe gelip bizi kurtardı. Sonra eşimi İstanbul'a çocuklarının yanına gönderdim." ifadelerini kullandı.