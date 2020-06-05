Son dakika haberi | Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, meslektaşlarından helallik istedi - Son Dakika

Son dakika haberi | Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, meslektaşlarından helallik istedi

Son dakika habere göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek duyurdu.

Son dakika haberi | Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, meslektaşlarından helallik istedi, System.String[]

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, emekliliğini polis telsizinden anons ederek duyurdu. Sarcan, "Çalışma arkadaşlarıma haklarını helal etmelerini konusunda seslendim. Onların bana haklarını helal ettiğinden eminim, ben hepsine hakkımı helal ettim" dedi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 17 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, yaş akdinden dolayı emekli oldu. Yıllarca haber merkezinde anons yaparak görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan'ın son anonsu emeklilik anonsu oldu. Yaş akdinden dolayı emekli olduğunu ve Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın hoşgörü ve iyi niyetine sığınarak anons yaptığını belirten Sarcan, "1987 yılında severek başladım bu mesleğe severek yaptım. Yaklaşık 28 yıldır 155 ve haber merkezi olarak çalışmaktayım. Benim için en zor anonslardan birisi buydu. Telsiz kayıtlarından fark edeceğiniz üzere anonsumu zor tamamladım. Sayın Müdürümüzden Allah razı olsun. Onun hoş görüsüne ve iyi niyetini sığınarak yaptım bu anonsu, müdürüm bizleri onurlandırdı. Ben müdürümüzle 4 yıldır çalışıyorum onunla çalışmak bizim için şereftir. Bizde onun kıymetini bilen insanlarız. Ben arkadaşlarımız ve işimi seven bir insanım, meslek hayatı boyunca hiçbir kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Anonsumda çalışma arkadaşlarıma haklarını helal etmelerini konusunda seslendim. Onların bana haklarını helal ettiğinden eminim ben hepsine hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.


Sarcan, son mesaisinin bitiminden sonra ailesiyle buluşarak vakit geçirdi. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 06:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Emekliliğini polis telsizinden duyurdu, meslektaşlarından helallik istedi - Son Dakika

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