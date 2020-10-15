Son dakika haberi! Emet'te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Emet'te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı

15.10.2020 11:55
Son dakika haberi! Emet'te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği faaliyetlerin 15 günlüğüne yasaklandığını açıkladı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle ilçede yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantıda, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarının tehdit edilmesini engellemek için, ilçemizde ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmasına, nikah merasimlerinin daha önce belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir."


Son dakika haberi! Emet'te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı

Koronavirüs, Doğum, Emet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Emet'te ev ziyaretleri ve misafirlikler yasaklandı - Son Dakika

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