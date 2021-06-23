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Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı

23.06.2021 17:55
Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı, System.String[]

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 2023 yılına kadar Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacağını belirterek, "Bugüne kadar 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 2023 yılına kadar Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacağını belirterek, "Bugüne kadar 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu toplanan atıklardan 39 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı" dedi.

Emine Erdoğan, Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesinde düzenlenen Sıfır Atık Belgesi takdim törenine katıldı. Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit de yer aldı. Emine Erdoğan, Roketsan'ın Türkiye'nin milli savunma alanında küresel bir aktör olmasında önemli bir katkısı olduğunu belirtti. Roketsan'ın savunma sanayinin çok güçlü bir aktörü olmasının yanında, sosyal konuların da takipçisi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Savunma sanayinde, kadınların güçlendirilmesi için yaptıklarıyla sektörde öncü konumdasınız. Kadın çalışanların, liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında olduğunu görüyoruz. Bu hassasiyetin, gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum" dedi.

'265 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI'Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 2023 yılına kadar Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşacağını söyleyerek, "Ülkemiz genelinde, 97 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemi uygulanmaya başladı. Bugüne kadar 48 bin kurum ve kuruluş binasına 'temel seviye sıfır atık belgesi' verildi. Bugüne kadar 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı. Bu toplanan atıklardan 39 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı. Sıfır Atık projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, 2020'de yüzde 22.4'e yükseldi. İnşallah, 2023'te bu oran, yüzde 35 seviyelerine ulaşacak. Çok kısa bir zamanda kat ettiğimiz şu yol bile, bize ne kadar çok şey anlatıyor değil mi? El ele verdiğimizde, küçük adımlarla, büyük bir dönüşümü başarabiliyoruz" diye konuştu.'EN KISA ZAMANDA MÜSİLAJ SORUNUNU DA ATLATACAĞIZ'Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' sözünün çevre projelerinin mottosunu oluşturduğunu belirterek, "İklim değişikliğinin etkileri, dünya üzerindeki herkesi ve her canlıyı eşit etkiliyor. İster yanı başımızda, ister dünyanın bir diğer ucunda olsun, her çevre felaketi istisnasız hepimizin felaketidir. Son günlerde denizlerimizi kaplayan müsilaj, hepimizi maalesef son derece üzdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstün bir gayretle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da atlatacağız. Şairlere ilham olmuş Marmara Denizi ve ülke topraklarına birer mavi boncuk gibi serpilmiş akarsu ve göllerimiz insanlık mirasıdır. Bu şuur, ülkemizin eşsiz doğasını korumada tek formülümüzdür" ifadesini kullandı.'PARKLARIMIZ ÇEKİRDEK KABUKLARIYLA KAPLI'Herkesin bireysel hayatında yapacağı ufak değişikliklerle çevreye büyük katkı sunabileceğini söyleyen Emine Erdoğan, "Bakın yeni bir araştırmaya göre, okyanusları kirleten plastiğin yiyecek ve içecek ambalajlarından oluştuğunu söylüyor. Şimdi havaların ısınmasıyla, piknik alanı, sahil kenarı gibi yerlerde atılan çöplerde büyük bir artış var maalesef. Parklarımız, çekirdek kabuklarıyla, yiyecek içecek paketleriyle kaplı. Bunlar son derece üzücü ve hazin manzaralar. Lütfen, çöpümüzü fırlatıp attığımız toprağın ve denizin de evimiz, yuvamız ve vatanımız olduğunu unutmayalım" dedi.

Emine Erdoğan konuşmasının ardından, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit'e ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'ye 'Sıfır Atık Belgesi'ni verdi.


Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Roketsan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Emine Erdoğan: 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika


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