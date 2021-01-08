Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılması dolayısıyla düzenlenen "dijital resim sergisine" çalışmalarını gönderen çocuklarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin teknoloji alanında kazandığı başarılar, çocuklarımızın hayal dünyasını genişletiyor. Hayallerin gerçek olabildiğini görerek büyüyen çocuklarımız, bayrağımızı dalgalandırmak istedikleri yerlerde sınırları aşıyorlar. TÜRKSAT 5A uydumuz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından "TÜRKSAT 5A'nın Yolculuğu" adıyla düzenlenen dijital resim sergisine gönderilen resimlerden birini seçti.

Erdoğan, Afra Ünlü'nün, ellerinde Türk bayraklarıyla uzayda çalışan astronotlar ve TÜRKSAT 5A'yı anlattığı resmin yer aldığı paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizin teknoloji alanında kazandığı başarılar, çocuklarımızın hayal dünyasını genişletiyor. Hayallerin gerçek olabildiğini görerek büyüyen çocuklarımız, bayrağımızı dalgalandırmak istedikleri yerlerde sınırları aşıyorlar. TÜRKSAT 5A uydumuz milletimize hayırlı olsun. TÜRKSAT 5A'nın yolculuk heyecanına ortak olup bu güzel resimleri çizen evlatlarımızın da büyüdüklerinde, uydu ve uzay teknolojileri alanında bize bu gururu yaşatan abi ve ablalarının arasına katılmalarını diliyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında resim sergisinin linkine de yer verdi.