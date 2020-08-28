Son dakika haberi... Emine Erdoğan'dan yazar Şule Yüksel Şenler'i anma paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin büyük kıymetlerinden, "aksiyon insanı" Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının birinci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Ülkemizin büyük kıymetlerinden, aksiyon insanı Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Onun, değerleri için verdiği mücadeleyi, genç nesillere aktaracak Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şule Yüksel Hanım, 'çağın icapları' diye dayatılan algıyla mücadele ederek, çağı kendi hakikatimize uyarlama, baskı unsurlarından nasıl özgürleşileceği konusunda rol model oldu.Vakfımız, Şule Yüksel Şenler'in mücadelesini, evrensel insan hakları mücadele tarihi içinde hak ettiği yere yerleştirmeyi hedefliyor. Gençlerimizin, kendi hakikatlerini, bugünün icapları olarak sunulan popüler kültür karşısında güçlü biçimde savunacağı bir mecra olacak inşallah."