Emine Erdoğan: 'Engelli' kelimesini, eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya çapında bir milyardan fazla engelli birey olduğunu belirterek," Bu insanların her biri büyük bir potansiyel demektir. Onların iş hayatına katılımı tüm insanlığa sayısız faydalar sağlayabilir. 'Engelli' kelimesini, eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödül Töreni'ne katıldı. Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı. Törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 yıllık hükümetleri döneminde engelli hakları ve engelli hizmetlerinde modern yaklaşımlarla yeni bir vizyon ortaya koyduklarını belirtti. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle insanı yücelten sosyal politika uygulamalarını hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Her türlü ayrımcılığı reddederek yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Engelli kardeşlerimizin eğitimden sağlığa, kültürden sanata, teknolojiden spora, sosyal yaşamdan çalışma hayatına değin birçok alanda erişimlerini kolaylaştırdık. 'Önce İnsan' felsefemizin temelinde bu hizmet anlayışı yatıyor" dedi.

'ERİŞİLEBİLİRLİK, KÜRESEL BİR SORUN'Emine Erdoğan ise, 'Erişilebilirlik Ödülleri'ne 9 farklı kategoride, bin 75 başvurunun yapılmış olmasının son derece sevindirici olduğunu belirtti. Ödül alsın almasın, gelen her başvurunun insanlığın hayrına bir gayret olduğunu belirten Erdoğan, "O nedenle ödül sahipleri yanında, fikir üreten tüm katılımcıları gönülden tebrik ediyorum. Bu fikirlerin her biri, günün birinde mutlaka, insanlığın hizmetine sunulacaktır. Dünyada, 1 milyardan fazla, engelli birey var. Bu rakam, dünya nüfusunun neredeyse, yüzde 15'ine karşılık geliyor. Ülkemizde ise, yaklaşık 5 milyon kişi çeşitli sebeplerle engellilik hali yaşıyor. Tüm dünyada engellilerin, hayata eşit ve adil bir şekilde katılmasının önünde, maalesef, çeşitli zorluklar var. Erişilebilirlik, küresel bir sorun. Gündelik hayattaki yansımalarını, sıklıkla görüyoruz. Mesela, bir lokantaya gidiyorsunuz. Ama masanın dekoratif ayakları yüzünden, tekerlekli sandalyenizle, masaya rahatlıkla yanaşamıyorsunuz. Yeri geliyor bir konser, tiyatro, ya da müze binasının kapısından, rampa olmadığı için geri dönüyorsunuz. Turistik bir yerde sembol bir meydan yapılıyor. Ama Arnavut taşlarla döşeli yollarda, tekerlekli sandalye kullanmanın nasıl bir deneyim olacağı hesaba katılmıyor. Bunun gibi farkına bile varmadığımız nice detay, engelli bireylerin yaşamını iki kat zorlaştırıyor" diye konuştu.'ENGELLİ' KELİMESİNİ, EKSİKLİKLER OLARAK DÜŞÜNMEYELİM'Kendilerinin artık yeni ve kapıları herkese açık, bir dünya kurmanın gerekliliğini görmek zorunda olduğunu kaydeden Erdoğan, "Böyle bir dünyanın önündeki en büyük engel, tasarım ve mühendislik koltuğunda oturanların, sadece kendilerini referans almalarıdır. Bildiğiniz gibi, dördüncü endüstri devrimi bugünlerde kapımızı hızla çalıyor. Bu devrimi herkesin eşit faydalandığı sistemlerle, gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Dünya çapında bir milyardan fazla engelli birey olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu insanların her biri, büyük bir potansiyel demektir. Onların iş hayatına katılımı, tüm insanlığa, sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz, bakış açıları ile tanışabiliriz. Çünkü her engelli bireyin, son derece özgün, bir hayat deneyimi var. Engelli kelimesini, eksiklikler olarak düşünmeyelim lütfen. Siz hiç, Cemil Meriç'in, Aşık Veysel'in, Sümeyye Boyacı'nın, Paralimpik Süper Kahramanların eksikliğinden bahsedebilir misiniz?" dedi.'DÜNYANIN REFAHINA YAPILAN BİR YATIRIMDIR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Erişilebilirlik Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Hükümetimiz 2002 yılından beri, engelli vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesi için var gücüyle çalışıyor. Sadece engelli bireylerin değil, ailelerin hayatlarını da kolaylaştıracak çözümler üretiyor. Tüm icraatları tek tek sıralamaya vakit yetmez ama şu rakamlar gerçekten çok dikkat çekici. 2021 yılı itibariyle evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 535 bin 805 kişiye ulaştı. 2002 senesinde 2 bin 647 kişi kurum bakımı için sıra bekliyorken şimdi sıra bekleyen tek bir kişi bile yok. Kamu Kurum ve Rehabilitasyon Merkezleri 2002 yılında sadece 21 taneyken şimdi sayı 104'e yükseldi. 2002 yılında memur olarak çalışan engelli kişi sayısı 5 bin 777 iken şimdi 60 bin 459 engelli vatandaşımız memuriyete girdi. Belediyelerimizin bünyesinde son derece modern imkanlara sahip engelli hizmet birimleri ardarda açılıyor."

Konuşmasının ardından Erdoğan'a, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nden Kadir Kastam ve Azime Yurt Aras'ın yaptığı '4 Kız Kardeş' isimli tablo hediye edildi.