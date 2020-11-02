Son dakika haberi... Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti Açıklaması
02.11.2020 21:41
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından İzmir depremine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İzmir depreminde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif'in tuttuğu el hepinizin elidir."
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