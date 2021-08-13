Son dakika haberi! Emine Erdoğan Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hiçbir çocuğu yalnız bırakmamanın temel vazifeleri olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayışla sadece elimizden geleni değil, çok daha fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz. Ülkemizde, 2002'den beri bu yolda büyük mesafeler kat edilmiş olması hepimizi gururlandırıyor." dedi.

Emine Erdoğan, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin ek hizmet binasının açılışındaki konuşmasında, son günlerde yaşanan afetlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, "Antalya ve Muğla illerimiz başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan çok sayıda orman yangını, adeta ciğerlerimizi yaktı. Hemen akabinde Karadeniz Bölgesi'nde, birçok il ve ilçemizde etkili olan sel ve heyelanlar, hepimizi derinden üzdü. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun, milletimize esenlikler versin." diye konuştu.

Erdoğan, açılışını yaptıkları çocuk evleri sitesinin artan kapasitesinin çocuklara daha iyi hizmet vereceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocuklar için her zaman daha iyisini sunma gayreti içinde olduğunu belirten Erdoğan, bakanlığın tüm çalışanlarını özverili çalışmaları için tebrik ederek, desteğini esirgemeyen gönüllülerle bağışçılara da şükranlarını sundu.

Çocukları korumanın, iyi yetişmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"En önemlisi de sırtlarını dayayabilecekleri mutlu bir çocukluk sağlamak, her şeyin üzerindedir. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin her şeyi unutur, çocukluğunu asla unutmaz. Bir anlamda, çocukluk, insanın kök tuttuğu topraktır. Ancak, hayatın iniş ve çıkışları kimi zaman çocukları da olumsuz etkiliyor. İşte bu hallerde, hiçbir çocuğu yalnız bırakmamak temel vazifemizdir. Bu anlayışla sadece elimizden geleni değil, çok daha fazlasını yapmak için uğraş veriyoruz. Ülkemizde, 2002'den beri bu yolda büyük mesafeler kat edilmiş olması hepimizi gururlandırıyor."

"5 bin 818 çocuğumuzun bakımını bu evlerimizde gerçekleştiriyoruz"

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, farklı ihtiyaçları olan çocuklara yönelik geliştirdiği politikaların dikkate değer olduğunun altını çizerek, "Bildiğiniz gibi, 2002 yılında yalnızca 3 tane Çocuk Evleri Sitesi vardı. Bugün bu sayı 111'e yükseldi. 5 bin 818 çocuğumuzun bakımını, bu evlerimizde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptıkları Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin bunun en güzel örneklerinden olduğunu söyleyen Erdoğan, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bugün herkesin yakından tanıdığı, devletin şefkatli kollarında yetişen nice başarılı insan olduğunu, sanat, spor ve özel sektörde birçok başarıya imza attıklarını, kamuda önemli görevler edinmiş bürokratlar bulunduğunu belirten Erdoğan, bu kişileri "hayatın her alanında, rol model olmuş aydınlık yüzler" olarak tanımladı.

Erdoğan, halihazırda çocuk evlerinde büyüyen yavruların da bu ağabey ve ablalarının ayak izlerini takip ettiklerini, inşallah onların da başarılı ama en önemlisi mutlu insanlar olarak büyüdüklerini göreceklerini ifade etti.

Erdoğan'dan koruyucu ailelere teşekkür

"Çocuklarımız için sunulan hizmetler arasında, Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin bizim için çok önemli olduğunu söylemek isterim." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, dünyanın en modern tesislerini açabilirsiniz ama bir kucaklaşmanın duygusunu sağlayamazsınız. Bu hazinenin, her çocuğun ortak deneyimi olması için devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Hem çocuklarımızı hem de ailelerimizi maddi-manevi destekliyor. Hatırlarsanız, 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız sadece 515'ti. Bu sayı, yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla 8 bin 204'e ulaştı. Ne mutlu bize. Bu çocuklarımız içinde 879 evladımız özel gereksinimlidir. Hatta aralarında yüzde 100 engelli olan yavrularımız da var. Aile sayısı olarak baktığımızda, 2002'de sayısı 500 olan koruyucu ailemiz, bugün 6 bin 739'a yükselmiştir. Tüm ailelerimize, can-ı yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bu sayının daha da çoğalması için herkesi işin bir ucundan tutmaya davet ediyorum."

Emine Erdoğan, devletin koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların her zaman yanında olduğunun altını çizerek, sağlıktan eğitim masraflarına kadar temel ihtiyaçlarının karşılandığını, kurs ücreti, okul servisi gibi masraflarını da yine devletin üstlendiğini kaydetti.

Koruyucu anne ve baba olmak isteyenlerden tek beklenenin çocukları sevgiyle sarmaları olduğunu anlatan Erdoğan, "Yaşadığımız evler ancak içinde sevgi, güven ve aidiyet duygusu varsa yuva olur. O nedenle, her biri en kıymetli emanetimiz olan bu çocuklara yuva olabilecek tek yer, sizlerin kalpleridir." mesajını verdi.

Açılışını yaptıkları Çocuk Evleri Sitesine adını veren Oya Kayacık'ı da rahmetle anan Erdoğan, kendisini şu sözlerle yad etti:

"Bildiğiniz gibi o, çok genç yaşta, kendini tamamen çocuklara adayan bir gönül insanıydı. 60 seneden fazla hizmet etti. Her çocuğu öz evladı bildi. Yaşamıyla bizlere, vakıf insan olmanın en güzel örneğini gösterdi. Yeryüzünden sabırla, sevgiyle, şefkatle yürüyerek geçti. Sevgisini verdiği her çocuk, çiçek açtı. Hepimize takip edilecek apaydınlık bir yol bıraktı." diye konuştu.

Gelecek günlerde koruyucu aile sayısının katlanarak artacağından emin olduğunu vurgulayan Erdoğan, her çocuğun, dünyanın en yenilmez ve güçlü kalesi olan aile ortamında büyüdüğü bir dünya dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılışta Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Astay Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak da eşlik etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Emine Erdoğan'a çocukların el emeğiyle yaptığı bir tabloyu hediye etti.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler binanın açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, kurdeleyi keserken binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, program sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuk evini de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan, çocuklarla bir süre sohbet etti.