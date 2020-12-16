"Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında küresel olarak artan talebi ülkemiz lehine kullanmalıyız" - Son Dakika

"Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında küresel olarak artan talebi ülkemiz lehine kullanmalıyız"

16.12.2020 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevrimiçi düzenlenen "4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı"na video mesaj gönderdi. Çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, "Tam da şifa aradığımız pandemi döneminde burada konuşulacak konular ayrı bir değer taşıyor. Zira hepimiz bugünlerde sağlığın, derin bir nefes alabilmenin ne kadar büyük nimet olduğunu daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yeme içmeden soluduğumuz havaya kadar her şey sağlığa dahildir. Bu anlamda tabiatın şifa kaynaklarını keşfe çıkmalıyız. Tabiat, bilinen en büyük eczanedir. Bitkilerin dili hala yeterince keşfedilmemiş, son derece zengin bir dildir. Bugün, modern tıpta kullanılan ilaçların temelinde bitkiler var. Eski zamanlarda tıp bizatihi bitkilerden edinilen şifaydı. Tabii bununla birlikte bitkilerden şifa elde etmenin de bir kültürü vardı."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİMİN YOLLARINI AÇMALIYIZ"

Tüm dünyada katlanarak artan bir süratle doğal olana dönüş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bunun en önemli göstergesi, bitkisel ilaçların artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi mutlaka göz önüne almalıyız. ve bu fırsatı ülkemiz lehine kullanmalıyız" dedi.

Türkiye'de oldukça zengin bir kaynağın mevcut olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden, türleri yok etmeden, sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız. Bununla beraber tıbbi ve aromatik bitki üretiminde kadın girişimciliğinin desteklenmesini çok önemli buluyorum. Bu alan, kadın istihdamını artırmak için de bize büyük bir fırsat sunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, teknik ve bilimsel yönü olduğu kadar medeniyet kültürümüzle de ilgili yönlere sahiptir."

"ÜLKEMİZİN BU ALANDA BAYRAK TAŞIYICISI OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Şifalı bitkilerle ilgili geçmişi ihya edecek çalışmalara da ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Geleneksel bitki kültürümüzle ilgili Osmanlıca birçok eserin mevcut olduğunu, biliyorum. Bu eserlerin tercüme edilerek literatüre kazandırılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünya hızla geleneksel olana yönelirken, ülkemizin bu alanda bayrak taşıyıcısı olması için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında başta gelen bir cazibe merkezi olması gerektiğine inandığını belirten Emine Erdoğan, "Ama bütün bu çabaların temel bir şartı olmalı. Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz. Bilimin aydınlığında bu çalışmaları sürdürmeli, merdivenaltı işlere itibar etmemeliyiz. Çalıştayın bu bilimsel yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve emeği geçen herkese şükranlarını sunan Emine Erdoğan, çalıştayın sonuç raporunu merakla beklediğini söyledi.

Çalıştaya bakanlık yetkililerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve uzman katıldı.

(Hülya Keklik/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında küresel olarak artan talebi ülkemiz lehine kullanmalıyız' - Son Dakika


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