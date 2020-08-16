Emirgan Korusu'nda yangın

Emirgan Korusu'ndaki yangın korkuttu

İSTANBUL - Sarıyer Emirgan Korusu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.20 sularında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevli şekilde yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.