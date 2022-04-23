EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARI KABUL ETTİ - Son Dakika

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı dolayısıyla makamında çocuklarla bir araya geldi. Aktaş, görevini temsili olarak 9 yaşındaki Yusuf Akar'a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ı dolayısıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ilkokul öğrencileriyle makamında bir araya geldi. Aktaş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, İstanbul'un güvenliği hakkında kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini temsili olarak 9 yaşındaki Yusuf Akar'a devretti. İlkokul öğrencisi Akar, telsizden İstanbul polisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Yusuf Akar, "3310 merkez bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tüm çocukların bayramını kutluyorum. Bütün meslektaşlarımı Allah korusun. Ben Yusuf Akar, bizler polis teşkilatı olarak, kutsal bir görevi yerine getirmekteyiz. İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak, çocuklarımızın güvenliği ve mutluluğu için çalışıyoruz. İstanbul'da parklarda ve sokaklarda özgürce oyun oynamaları ve güvenle okula gidebilmeleri ve aileleri rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden biliyoruz ki, çocuklar ve gençler ülkemizin geleceğidir" dedi.

Bayramlaşmanın ardından çocuklara hediye veren İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.