Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Aslan'dan, Başkan Yücelik'e veda ziyareti - Son Dakika

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle, Erzurum Emniyet Müdürlüğünden, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Aslan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'e veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Erzurum'da görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Aslan, "Bu kadim şehrin ve insanlarının her zaman hayatımda farklı ve anlamlı bir yeri olacaktır" dedi. Görev süresi boyunca Erzurum'da güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini ifade eden Emniyet Müdür Aslan, güzel hatıralarla Erzurum'dan ayrılacağını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a Erzurum'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın çok büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarı diledi.

Ziyarette Başkan Yücelik, Emniyet Müdürü Aslan'a semaver hediye etti. - ERZURUM