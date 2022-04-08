Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ

08.04.2022 17:23

Son dakika gelişmesine göre TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıldönümündeki etkinlikte İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında yaşanan anlar, duygulandırdı.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıldönümündeki etkinlikte İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile Şehit Bekçi Fırat Doğan'ın 10 aylık oğlu Yağız Alp arasında yaşanan anlar, duygulandırdı. Emniyet Müdürü Fındık, kucağındayken rozetini öpen minik Yağız Alp'e, "Madem rozeti öptüm onu sana hediye edeceğim" diyerek rozetini verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan şehitlikte program düzenledi. Şehitlikte düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, polis ekipleri ve şehit yakınları katıldı. Okunan Kuran'ın ardından Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, şehitliği dolaşarak karanfil bıraktı. Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Fındık'ın şehit Bekçi Fırat Doğan'ın minik oğlu Yağız Alp ile yaşanan anlar ise duygulandırdı.

POLİS ROZETİNİ ÖPTÜ, EMNİYET MÜDÜRÜ ROZETİNİ VERDİ

Şehit mezarlığına karanfil bırakıldığı sırada Fındık, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesinin yakınlarının yanına giderek şehidin oğlu Yağız Alp Doğan'ı kucağına aldı. Yağız Alp, o sırada emniyet müdürünün göğsünde bulunan polis rozetini öptü. Bunun üzerine Fındık, "Madem rozeti öptüm onu sana hediye edeceğim" diyerek göğsündeki rozeti çıkarıp Yağız Alp'a hediye etti. Emniyet Müdürü Fındık, şehit yakınları ile bir süre sohbet etmesinin ardından tören sona erdi.

Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ
Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ

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Fındık, Fırat, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | EMNİYET MÜDÜRÜ, ROZETİNİ ÖPEREK ŞEHİDİN OĞLUNA HEDİYE ETTİ - Son Dakika
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