Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

06.03.2022 23:30
Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sasalı istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde bulunduğu öne sürülen N.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol polisi, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Otomobil, Sasalı, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emniyet şeridindeki kamyona çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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