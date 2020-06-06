Son dakika haberi | Emniyetten, Barış Çakan soruşturmasıyla ilgili asılsız paylaşımda bulunan 36 kişiye suç duyurusu - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Etimesgut ilçesinde iki grup arasında c¸ıkan kavgada Barış Çakan'ın yas¸amını yitirdigˆi u¨zu¨cu¨ hadise ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından "sorus¸turmaya mu¨dahale edildigˆi" yo¨nu¨nde asılsız ve gerc¸ek dıs¸ı paylas¸ımlar yapıldığı belirtildi.

Yas¸anan acı olayı istismar ederek, bundan siyasi ve ideolojik c¸ıkar sagˆlamaya c¸alıs¸tıgˆı tespit edilen 36 kişi hakkında "Halkı Kin ve Du¨s¸manlıgˆa Tahrik veya As¸agˆılama" suc¸undan Ankara Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunularak, yasal is¸lem bas¸latıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tu¨r asılsız ve gerc¸ek dıs¸ı paylas¸ım yapan kişi veya kişilerin tespitine yo¨nelik c¸alıs¸malarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.