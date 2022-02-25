Son dakika haberi | Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonu

25.02.2022 00:57
Son dakika haberi | Emniyetten "fuhşa teşvik-tefecilik" operasyonu

Son dakika haberleri: Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları ile ilgili yapılan operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'Fuhuşa TEŞVİK, aracılık veya zorlama, tefecilik ile 6136 sayılı Kanuna muhalefet' olayları kapsamında 60 personelin katılımı ile 11 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 adet dolu fişek, 3 adet laptop, 3 adet tablet, 7 adet cep telefonu, çok sayıda flaş bellek, 3 adet tefecilik için kullanılan alacak verecek bilgisinin olduğu ajanda, 3 adet senet, 1 adet jop, 1 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet kasa ve suçtan elde edildiği düşünülen 24 bin 500 TL, 750 Dolar, 100 Euro, 15 Lari, 1 Manat banknot ele geçirildi.

Operasyon sonucunda; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Muhalefet, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Emniyetten 'fuhşa teşvik-tefecilik' operasyonu - Son Dakika


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