Son dakika haberi | Emniyetten narkotik operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Emniyetten narkotik operasyonu

25.03.2022 00:40
Son dakika haberi | Emniyetten narkotik operasyonu

Son dakika haberi: Zonguldak'ta polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Zonguldak'ta polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.B, A.T, Ö.B, B.Y, S.A, S.K. ve U.Ç. isimli şüpheli şahıslar Birlik Mahallesinde yakalandı. Operasyon kapsamında Narkotimler 20 gram uyuşturucu madde, çokça uyuşturucu madde kullanma aparatı ve sentetik hap ele geçirdi. H.B, A.T, Ö.B, B.Y, S.A, S.K. ve U.Ç. isimli şüphelilere Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonların aralıksız sürdüğü ifade edildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı Son dakika haberi: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı Afyonkarahisar'da asayiş Afyonkarahisar'da asayiş

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Emniyetten narkotik operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
00:43 A Milli Takım Portekiz'e 3-1 mağlup oldu! 2022 Dünya Kupası fırsatı tamamen bitti
00:39 Motorin grubuna 1.39 TL zam geldi
00:20 Dragao'da nefes nefese mücadele! Burak Yılmaz'ın golüyle A Milli Takım yeniden canlandı
00:07 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Biden'ın oğlu finanse etti
23:49 Uğurcan'ın yediği gol pes dedirtti! Sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
23:43 İngiltere Başbakanı Johnson'dan Ukrayna'ya desteğinden ötürü Bayraktar TB2'ye övgü dolu sözler
23:30 Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik yaşandı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
23:12 Milli Takım'ın yediği gol, izleyenleri çıldırttı!
22:50 Yurt görevlisi, küçük çocukları sıra dayağına çekti! Sosyal medyadan tepki sesleri yükseldi
22:47 Rıdvan Dilmen tekrar ekranlarda! Canlı yayında kısa ayrılığın nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 00:52:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Emniyetten narkotik operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement