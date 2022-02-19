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Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu - Son Dakika

Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu

19.02.2022 15:11
Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Devrek ve Kdz.Ereğli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Devrek ve Kdz. Ereğli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Devrek ve Kdz.Ereğli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik 9-19 Şubat tarihileri arasında operasyon gerçekleştirdi. Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 09 Şubat tarihinde 240 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekleri yaptığı uygulamada ele geçirdi. B.I. ve Ü.P isimli şüpheliler yakalandı, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.I. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Ü.P. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 16Şubat tarihinde 3 adet bıçak, 1 adet tabanca, 56 adet fişek,18 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 40 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirdi. M.Ö. ve R.E. isimli şüpheliler yakalandı. 17 Şubat tarihinde Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen R.E. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, M.Ö. isimli şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu

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Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu 43 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLEN OPERASYONA 7 TUTUKLAMA 43 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLEN OPERASYONA 7 TUTUKLAMA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ereğli, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Emniyetten uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklu - Son Dakika


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