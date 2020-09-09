Son dakika haberi! Emre Özden imzayı attı - Son Dakika

Son dakika haberi! Emre Özden imzayı attı

Son dakika haberine göre Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan forvet Emre Özden'i transfer etti.

Son dakika haberi! Emre Özden imzayı attı, System.String[]

Kayseri Emar Grup FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'dan forvet Emre Özden'i transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını bu yönde sürdüren Sarı-Siyahlılar geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen 1996 doğumlu Emre Özden'i renklerine bağladı. Birçok takımın formasını giyen tecrübeli oyuncu Emre Özden yeni sezonda gollerini Emar Grup FK forması altında atacak. - KAYSERİ

Ayvalıkgücü Belediyespor, Amatör Lig, Spor Toto, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 00:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Emre Özden imzayı attı - Son Dakika Spor

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