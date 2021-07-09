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Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı

09.07.2021 14:56

Bir son dakika haberine göre Husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın...

Husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu'na benzettiği Emre Tyler Mays'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesi, Batuhan Karanlıkoğlu'nun yaralanmasına ilişkin aynı aileden 4 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve çocukları Muhammed ile Davut Kutlu, "şüpheli" olarak yer alıyor.

Sanık Döndü Kutlu'nun şikayetçi Hacı Tekcan'ın kardeşi olduğu anlatılan iddianamede, Kutlu ve Tekcan ailesinin ortak hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bitirdikten sonra alacak-verecek meselesinden sık sık kavga ettiklerine yer veriliyor.

Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun zaman zaman kardeşi Hayrice Şahin'e, "Oğlum (Akın Kutlu) tutuklu, durumu belli olsun, o nasıl bana evlat acısı yaşattıysa ben de ona yaşatacağım. O Ozan (Ozan Tekcan) ölecek." dediği, Davut ve Muhammed Kutlu'nun da zaman zaman Ozan Tekcan'ı öldüreceğini söylediği ifade edildi.

Bir firmada kurye olarak çalışan maktul Ozan Tekcan'ın 22 Aralık 2020'de Davut Sevencan'ın işlettiği pideciye gittiği belirtilen iddianamede, pidecide çalışan Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'a "Ne işin var burada" diyerek tartıştıkları ifade edildi.

İş yerinden çıkan ikili arasında süren tartışmada Davut Kutlu'nun Ozan Tekcan'ın kafasına motosiklet kaskıyla vurduğu, olaya diğer sanıklar Muhammed Kutlu ile annesi Döndü Kutlu'nun da karıştığına yer verilen iddianamede, Davut Kutlu'nun daha sonra Şişli Polis Merkezi'ne giderek Tekcan'ın kendisini tehdit ettiğini, Ozan Tekcan'ın ise arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu ile karakola gidip yaralandığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, Kutlu ve Karanlıkoğlu'nun, hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra tekrar olay yerine gittikleri ifade edilerek, Ozan Tekcan'ın karakolda olduğunu duyan Döndü Kutlu, eşi Gazi Kutlu ve oğlu Muhammed Kutlu'nun karakol önüne geldikleri ve tarafların burada karşılaştıkları anlatıldı.

Gazi Kutlu'nun yaklaşık 1 metre uzunluktaki metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı kaydedildi.

İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade edildi.

İstenen cezalar

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Öte yandan, Tekcan ve Kutluoğlu'nun demir sopayla dövülme ve akabinde silahla kovalanma anlarının ile 2 polis memuru ve 1 bekçinin de olay yerine doğru koşarak havaya ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın geçmişi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişine 7 Ocak 2020'de ambulansla gelen Emre Tyler Mays, içeri gireceği sırada Akın Kutlu'nun (22) bıçaklı saldırısına uğramıştı. Mays, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Akın Kutlu'nun, alacak meselesiyle ilgili çıkan tartışma neticesinde yaralanan yakınlarını görmek üzere hastanede bulunduğu, bu sırada ambulansla gelen Emre Tyler Mays'ı, husumetlisi Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'na benzetip bıçakladığı belirtilmişti.

Akın Kutlu'nun İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada, 19 yaşındaki Ozan Tekcan, babası Hacı Tekcan ve Batuhan Karanlıkoğlu 8 Kasım 2020'deki duruşmada tanık sıfatıyla ifade vermiş, Batuhan Karanlıkoğlu, "Akın cezaevinden çıkınca ilk işi beni öldürmek olacak" demişti. Akın Kutlu bu cinayet nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı
Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı
Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı
Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Şişli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Emre Tyler Mays davasının tanığının öldürmesine ilişkin aynı aileden 4 kişiye dava açıldı - Son Dakika


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