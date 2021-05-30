SİVAS'ta, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Emre Öztürk'ün (28) cesedinin bir köy mezarlığında toprağa gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kümbet Mahallesi'nde oturan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Öztürk bir daha geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Öztürk'ün son olarak temas kurduğu arkadaşları Kadir İpek (24), Bekir Avşar (38) ve İ.P'yi (32) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden Kadir İpek'in, Emre Öztürk'ü Kurtderesi mevkisinde alkol aldıktan sonra başına taşla vurarak öldürdüğü, cesedinin merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlığa götürüldüğü öğrenildi.

Kadir İpek'in Öztürk'ü burada çok eski tarihli olduğu değerlendirilen iki taş mezar arasında yaklaşık 1 metre uzunlukta bir çukur kazarak gömdüğü anlaşıldı. Kadir İpek'in ifadesinden yola çıkan polis, bölgede yaptığı aramada Emre Öztürk'ün cansız bedenine ulaştı. Emre Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Şüpheliler, hakim karşısında da polise verdikleri ifadeyi tekrarlayarak olay günü neden tartıştıklarını hatırlamadıklarını söyledi. Şüphelilerden Kadir İpek ve Bekir Avşar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüpheli İ.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.