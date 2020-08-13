Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi

Son dakika haberlerine göre Kripto para piyasalarında bir süredir yaşanan sert satış dalgasının ardından gelen alımlarla, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 97'si yükseldi ve ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı.

Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarında bir süredir yaşanan sert satış dalgasının ardından gelen alımlarla, son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 97'si yükseldi ve ilk 10 birimin arasında gerileyen olmadı.

Değer yitiren birimler; 28. sıradaki Compound yüzde 0.25, 30. sıradaki Aave yüzde 1.33 ve 70. sıradaki Just yüzde 1.75 düştü. Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 4.0 milyar dolar azalışla 107.97 milyar dolardan, 103.75 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.12 artışla 11,572.43 dolara ve piyasa hacmi de 209.26 milyar dolardan 213.61 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaşmıştı.Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi, Çarşamba günü 345.51 milyar dolara çekildikten sonra, son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 358.68 milyar dolara yükseldi.Toplam 6,438 kripto para biriminin işlem gördüğü 25,970 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 103.75 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 59.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.12 artışla 11,572.43 dolar,2. Ethereum yüzde 6.31 artışla 396.96 dolar,3.XRP yüzde 2.93 artışla 0.28 dolar,4.Tether yüzde 2.02 artışla 1.02 dolar,5.Chainlink yüzde 28.81 artışla 16.56 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 3.58 artışla 287.68 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 2.21 artışla 208.54 dolar,8.Cardano yüzde 7.94 artışla 0.14 dolar,9.Litecoin yüzde 3.21 artışla 55.02 dolar10.Tezos yüzde 12.67 artışla 4.26 dolardan işlem görüyordu.Analistlere göre, kripto para piyasalarında en yüksek fiyat düzeylerine ulaştıktan sonra hacimler genellikle düşüş eğilimi gösteriyor. Buna göre, bu gelişmeler her zaman düşüş eğilimi anlamına gelmiyor ve genellikle birikim döngüsü olduğunda gerçekleşiyor.Toplam piyasa değerinin 350 milyar doların üzerine çıktığı bugünlerde, ortalama işlem hacimlerindeki artışın "sağlıklı piyasa gelişmesi"nin göstergesi olduğu görüşünde olan analistlere göre, "işlem hacimleri azalsa bile, bir önceki ayın seviyesinin altına düşmediği sürece endişe verici olmamalı."

Buna göre, işlem hacmi verilerinin aksine, vadeli işlem sözleşmelerinin açık pozisyon miktarı, yatırımcıların genel resmini ortaya seriyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 08:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: En büyük 100 birimin 97'si yükseldi - Son Dakika Ekonomi
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